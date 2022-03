ADB atangin US $4.5m puk dawn

Assembly budget session neih mekah UD&PA minister Tawnluia chuan Aizawl Sustainable Urban Transport Project hnuaia project readiness financing consultant rawihna turin Asian Development Bank aṭangin loan US dollar mtd 4.5 hmu turin inremna ziah a nih thu a sawi.

MNF member Zothan-tluanga zawhna chhangin Deputy Chief Minister chuan he loan hi reimbursement anga kalpui tur a nih avangin loan hi hmuh a la awm lo tih a sawi a, Project chu Aizawl khawpui chei mawina a nih bakah hmasawnna leh chang-kanna atana thil pawimawh tak a nih thu a sawi.

Project hnathawhna atan consultant firm ni turin Mott Macdonald Private Limited chu thlan an ni a, project inbuatsaih nan budget-ah cheng vbch 37 an dahṭhat tawh thu leh a pumpuia project man chu cheng vbch 1,860 a nih thu a sawi.

