Assam-a Mizo awmte Mizorama beh an duhna sawrkarin tha a ti

Assam-a Karimganj district chhung, Singla leh Langkaih ruama Mizo awmte’n Mizorama beh an duhna chu Mizoram sawrkar chuan ṭha a ti.

Vanlalhlana zawhna ziaka chhângin Home Minister Lalchamliana chuan helaia chêng Zohnahthlak, Thangram Indigenous People’s Movement (TIPM) hming invuahte an awmna rap chawpa Mizorama beh an duh thu tarlanna memorandum chu India Prime Minister hnenah an thehlut tawh niin a sawi a. Hemi chungchangah hian tun thlengin sorkar laipui emaw Assam sawrkar emaw hnen aṭangin Mizoram sawrkar ngaihdan zawhna dawn a la ni lo a ti.

Lalchamliana chuan TIPM hmalakna hi Mizoram sawrkar chuan ṭha a tih thu a sawi a, Ministry of Home Affairs-in a hmarchhak state hrang hranga ramri buai zirchiang tura a ruat – Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analysis team an lo kal huna pek tur, ramri chungchanga Mizoram tan chhan tarlanna ‘approach paper’-ah TIPM dilna pawh hi tarlan a nih thu a sawi bawk.

TIPM financial secretary J.Mawia chuan Thangram bial hi mel 180 bial a ni a, khaw 24 awmin mihring hi 30,000 vel an awm thu a sawi a. Assam a Karimganj district-a awm lova, Mizoram a rin luh an duh thu hi sawrkar laipui thuneitute hnenah an thlen tawh thu a sawi a ni.

