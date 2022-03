Football thuthang (9.3.2022)

@ Manchester United stiker Cristiano Ronaldo, 37, chuan season thara Champions League an khel phak lo a nih chuan Argentine forward Lionel Messi nena kheldun turin Paris St-Germain pan a tum dawn. (Football Transfer)

@ Arsenal, Newcastle leh West Ham-te chuan Manchester United-a a hmalam hun chiang lova sawi, England forward kum 24 mi, Marcus Rashford chu an thlithlai mek. (90Min)

@ Paris St-Germain pawhin an stiker kum 23 mi, Kylian Mbappe-a’n Real Madrid a pansan chuan Rashford hi lak an tum dawn a. Nikum nipui pawh khan PSG hian Rashford lakluh dan hi an lo ngaihtuah tawh a, mahse United khan hralh an phal lo a ni. (Mail)

@ Borussia Dortmund forward Erling Braut Haaland chu Bayern Munich leh Barcelona-te pawhin ngaihven mahse Manchester City leh Real Madrid-te chu hmahruaitu an ni. orway striker kum 21 mi hian a hmalam hun atan thutlukna a siam thuai rin a ni. (Athletic)

@ New York Jets neitu Robert Wood Johnson chu Chelsea lei tumin an inbuatsaih mek a, Johnson hi Chelsea leh Premier League hrechiangtu tak a ni a, United States Ambassador ia UK-a a wm laiin London-ah a chêng ṭhin a ni. (ESPN)

@ Private consortium Saudi Media pawhin Chelsea zawrhna lam khawihtu American firm Raine Group an dawr tawh bawk. (Goal)

@ Arsenal chuan Premier League-a top 4 nia Champions League khel tura an tling chiang thei a nih chuan an player-te chu bonus £500,000 hû an pe dawn. (Mail)

