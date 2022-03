Assembly Budget Session zofel

Ni 17 awh Mizoram Assembly Budget Session chu nimin khan tiamchin awm lovin Speaker Lalrinliana Sailo chuan a titawp.

Session neih chhung hian sawrkar bill 7 pass a ni a, nimin khan 3 pass a ni a, The Mizoram Market (Regulation and Facilitation) Bill, 2022 mumal zawka thlai leh sa man te bithliah a nih theihna tur a ni a, The Mizoram Ease of Doing Business Bill, 2022 chu pass a ni a, ‘Mizo Language Development Board Bill, 2022’ pass a ni bawk a ni.

Chief Minister Zoramthanga’n Mizo Language Development Board chu Mizote inpumkhat theih nana phuarkhawmtu tur a ni a ti a, Mizo ṭawng chu District Council leh Mizorama ṭawng dang hmangte tana hnawk tur a ni lo tih sawiin, Mizo ṭawng hmasawnna atana din tum a ni a ti a, Mizo ṭawng chu ṭhangthar awm zel turten thiam taka an hman zel a duh tih a sawi a ni.

Session chhung hian zawhna lût zawng zawng zat chu 569 a ni a, zawhna admit zat 562 a ni a, House-ah zawhna 47 chhan a ni a, Unstarred question pawm zat 282 awmin star question aṭanga leh zat 323 a awm a ni.

