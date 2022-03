Barak lui kama chêngte tihhmasawn chungchang Parliament Session-ah sawi chhuak

Parliament session neihah Zirtawpni, March ni 25 khan Mizoram MP (Rajya Sabha) K.Vanlalvena chuan Assam, Mizoram leh Manipur tlangmi, Barak lui kama chengte ei leh bar zawnna tihhmasawnna tur chungchang ngaih pawimawh a ṭul thu a sawi.

Rajya Sabha MP Mizoram hian Assam ram chhung Barak luia National Waterways No.6, Bhanga aṭanga Bangladesh ram hrula paltlanga Lakhipur pawhtu kilometre 121 a thui tuikawng chu Assam bakah Manipur leh Mizoramte nen an chhawr tlan theih dan tur sawiin, Barak lui chho luan Lakhipur aṭanga kilometre 100 vela hlaah Tipaimukh junction chu Mizoram leh Manipur ramri hnaih a ni tih a sawi a. Tipaimukh junction aṭang hian kum tluanin Bay of Bengal awlsam tea thlen theih a ni tih tarlangin, K.Vena chuan Union Ministry of Ports, Shipping and Waterways chu Tipaimukh junction thlenga National Waterways No.6 tuikawng sial turin a ngen a. Hemi chungchangah hian Mizoram sawrkar Tranport Department pawhin Ministry ah rawtna a thlen tawh tih a sawi bawk.

K.Vena chuan hei hi tih puitlin a nih chuan Barak lui hrula cheng ten nasa takin tuikawng hi an chhawr ṭangkai thei dawn a ni, tiin Union Minister of Ports, Shipping and Waterways Minister Sonowal chu hma la turin a ngen a ni

