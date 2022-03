Plastic zirchiang tura inrawnkhawmna hun hmang

Hman khat daih Sarang (Single Use Plastics) chu Plastic Wastes Management Rules 2021 chuan siam chhuah bakah hman leh hralhte a khap tak avangin Mizoram sawrkar pawhin, heng hman khat daih plastic-te, tirem tura hma lakna tur kawng a duangfel tawh a, chumi bawhzui chuan plastic-te zir chiang tura inrawn khawmna chu nimin khan PCCF Conference Hall, Tuikhuahtlangah neih a ni.

He inkhawm hi Mizoram Pollution Control Board Member Secretary C.Lalduhawma, State Special Task Force-a Secretary ni bawk kaihruaia neihah hian Department hrang hrang te, Environment lam NGO-te nen sawihona hun hi hman a ni a, kal khawmte chuan MULCO bawng-hnute pack-na te, Dahi bur te, thlai tihṭiahna poly bag-te chu a thlakna la awm mai lo a nih angin permitted SUP zingah telh ve ni se, amaherawhchu plastic semchhuah te la let leh thung se ṭhain an hria a, chumi tura a ṭul anga rawtna thlen nise an ti.

Hman khat daih Sarangte hi kumin chhunga tirem vek tura sawrkar laipui thupek a ni a, he meeting hian theihtawp chhuaha mipui ṭanhona a pawi-mawhzia an sawi bawk.

