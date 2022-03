BBBP inhrilhhriatna hun buatsaih

Nimin khan Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) Imple-mentation Unit, Serchhip chuan DC Conference Hall Serchhipah Self Help Group member-te tan Beti Bachao Beti Padhao inhrilhhriatna (Sensitization Training) an buatsaih.

He hunah hian F.Lalnisai, MCS, SDC Serchhip, BBBP Nodal Officer chuan BBBP hmalak-na chu sawrkar laipui flagship programme a nih thu leh fanute venhim leh zir puitlintir chu a thiltum ber a nih thu a sawi a, VL Remruatpuii, District Coordinator, BBBP chuan, Serchhip district BBBP hmalak tawhnate leh hmachhawp an nei mekte sawiin, SHG member te hnena training an buatsaih chhan leh an thawhpuina an beisei dante a sawi a. Denis V. Lalhlimpuia, Livelihood Coordinator, MZSLRM pawhin SHG-te pawimawh-na leh hnathawh tur te, an din chhan leh a thil tum hrang hrangte zirtirna a pe bawk.

He hun hi Sarah Lalbiak-liani, District Coordinator, BBBP chuan a kaihruai a, Keiṭum khua aṭangin SHG member mi 20 an tel a ni.

