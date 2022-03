Governor-in lawmpui

Nimin khan Governor Hari Babu Kambhampati chuan Padma Shri Award 2022 dawngtu VL Nghaka, Ramhlun South, Aizawla cheng chu Raj Bhavan-ah lengah sawmin a hlawh-tlinna a lawmpui.

VL Nghaka hi Mizorama Hindi ṭawng zirna leh tihhmasawnna lama a thawh ṭhat avanga Literature and Education huang bika Padma Shri Award 2022 dawng turin thlan a ni a, March ni 28 hian Rashtrapati Bhavan-ah President of India hnen aṭangin a dawng dawn a ni.

Governor chuan VL Nghaka chuan kum 1954 daih aṭang tawha India ram ṭawng pawimawh ber Hindi zirtirnaah Mizoramah bul a lo ṭan tawh tih a hriatin Governor chuan a ngaihsan thu a sawi a ni. Rambuai lain hna ṭangkai tak a lo thawk ṭhin thute leh ṭum engemaw zah, a tlawmngaih leh huaisen avanga midangte nunna a lo chhanhim tawh chungchang te pawh a lo hriat thu sawiin VL Nghaka nunah entawn tur tam tak a awm a ni a ti.

VL Nghaka hi kum 1930 khan a piang a, kum 1954-ah Hindi Visharad zoin Mizo zingah a hmasa ber a ni a, kum 1976-ah M.A leh kum 1980-ah M.Ed. a zo leh a, Hindi zirna kawngah lehkhabu ṭangkai tak tak a ziak nual tawh a ni.

