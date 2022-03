Bialtu MLA-in Buangpui khawtlang hnenah lawngleng pahnih a hlân

Nimin khan Serchhip bialtu MLA Lalduhoma chuan Tuirihiau lui dunga hman tur lawngleng pahnih chu Buangpui khawtlang hnenah a hlan.

He lawngleng inhlanna hunah hian Lalduhoma chuan thu sawiin, Thenzawl leh a chhehvel – Tuirihiau, Vantawng khawh thla lui dungte chu khualzin hip nana ṭha tak a nih thu a sawi a, Central Ministry-a Tourism department lam pawhin nasa taka hma an la rawn lâk dawn thu leh approve thlap tawh a nih thu a sawi bawk.

Lalduhoma chuan Buangpui khawtlang tana lawngleng a pêk chuan Tuirihiau lui dung zawhin, Vantawng inkhawh thlakna hnâr a zuk pawh ṭhin dawn a, mi tam tak lên khawthawnna tur leh, khualzin pawh la hip tak tur a nih avangin, khuanu duan sa tichhe lo zawnga tuaihnum a pawimawh thu a sawi bawk.

Lalduhoma hian a MLA Fund aṭang thoin, Buangpui khaw MUP in sakna tur leh Buangpui MZP Library sakna tur a tumsak dawn bawk a ni.

Hemi chungchanga ZPM Serchhip & Thenzawl Block Committee-in thu-chhuah inṭawm an siamah Serchhip Bial mipuite chuan Bial chhung mamawh leh ṭangkai tak tur Bialtu MLA hnena thlen a, an thu thlente ngai pawimawha tihsak zel ṭhintu, “MLA atan Lalduhoma kan nei hi a lawmawm kan ti hle a ni,” an ti.

