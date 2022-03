Champhai Electric venga vawk thite ASF vang a ni tih finfiah

Hun engemawchen Mizoram chhungah African Swine Fever (ASF) vanga vawk thi a awm loh hnuah Champhai Electric Veng chhunga vawk engemawzat thite thih chhan chu African Swine Fever a ni tih finfiah a ni.

Hetianga Champhai Elecric venga ASF vanga vawk thi a awm leh tak avang hian Dr.B.Zonghinga, District AH & Vety. Officer Champhai chuan ‘The Prevention and Control of Infectious & Contagious Disease in Animal Act 2009, Section 20 Sub-Section I in thuneihna a pek angin Champhai Electric Veng chu nimin, March ni 21, 2022 aṭanga thu leh awm hma chu vawk hri lenna hmun ‘Containment Area’ ah a puang.

Nimina thupek tihchhuahah chuan African Swine Fever lênna hmun Containment Area a puan tak Champhai Electric Veng huamchhungah aṭanga vawk lakchhuah emaw, lakluh emaw phal a ni lo a, vawk thi reng reng paih mai lovin, chinai (lime) nen thuk taka phum tur a ni tiin, Electric Veng chhungah vawk talh leh vawk sa zawrh khap tlat a nih thu a tarlang bawk.

