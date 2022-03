Champhaiah dân lova Cigarette lakluh cheng nuai 26 man hû tichhia

Legal Metrology Department, Champhai kaltlanga nikum chhunga ram dang atanga dan lova cigarette lakluh man pack 52000, tualchhung rate-a chhuta cheng nuai 26 man hu chu nimin chawhma dar 11 khan Controller of Legal Metrology thupek leh District Magistrate hriatpuinain Legal Metrology Office tual, Champhai Vengsang-ah tihchhiat a ni.

District Magistrate aiawha he hun hmanpuitu Sub-Divisional Magistrate Lalnunfela Chawngthu chuan vaihlo leh a kaihhnawihin hriselna a tihchhiat theih dante leh Mizote zingah khawih kan tam thu sawiin, taksa leh rilru hriselna atana ṭhalo leh ṭul lova sum khawhralna a nih avangin khawih loh a finthlak a ni, a ti a. Puipunna leh vantlang hmunahte zial zuk loh inzirtir tam deuh deuh a ṭul thu pawh a sawi a. India ram chhiah vaibelchhe tel tobacco industry aṭanga hmuh a nih thu pawh tarlangin, dan lova chhiah awla ram dang aṭanga bungraw lakluhin nghawng nasa tak a nei a ni, a ti a, hemi hnu hian cigarette mante tihchhiat bultan nan kut a thlak a ni.

He hun puala inkhawm tawi kaihruaitu V. Lalfakzuala, Assistant Controller of Legal Metrology, Champhai chuan report tawi pein, ‘Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011’ leh ‘The Legal Metrology Act, 2009’ in thuneihna a pek angin hemi dan zawm lova palzutte man thin an nih thu leh, hemi kawngah hian District Anti-tobacco Squad, Police, Excise leh Taxation Department-te nen tangkawpin man tura ṭum tam tak Squad Drive-te neia dapchhuah hna kalpui thin a ni, a ti a. Dan lova lakluh cigarette ten chhiah an chawi lova, declaration mumal awm lo, central excise duty leh GST chawilo an nih bakah dante zawma zawrhchhuah thin cigarette zawrhna chena a nghawng avanga man thin an ni, a ti bawk.

Dan lova cigarette lakluh leh zawrh mante tihchhiatna hunah hian Dr. Lallawmkima DIPRO, Legal Metrology Department thawktute, Chanchinbumite leh veng chhung YMA member-te an tel a ni.

