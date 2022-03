Union Minister-in Mizoram Governor a kâwm

Sarbananda Sonowal, Union Minister of Ports, Shipping and Waterways and AYUSH chuan Governor Hari Babu Kambhampati chu nimin khan Raj Bhavan-ah a kawm.

Governor chuan Mizoramin a mamawh em em ram chhung luidungte inkalpawh theihna atana siam leh Mizorama ramhmul tam takte ṭangkai leh hlawk zawka hman a ni theihna tur Central sawrkarin a rawn ngaihven chu lawmawm a tih thu Union Minister hi a lo hrilh a, Central sawrkarin project pawimawh tak pahnih – Bairabi to Sairang Railways Project leh the Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project (KMMTTP) bakah PM-DevINE hnuaia project a pek a vanga Mizoram mipui an lawm thu a sawi bawk. Governor chuan Railway kawng leh KMMTTP a puitlin hunah chuan Mizoram hmel a danglam dawn a, state hmasawn nasa ber pawh a ni dawn a, hei hi kan nghakhlel tawh hle a ni a ti.

Union Minister chuan Chief Minister Zoramthanga nen inkawmna ṭha tak an neih thu sawiin, Inland Waterways leh AYUSH chungchang pawh state official-te khunkhan takin a sawipui thu leh tihtur ṭulte pawh a hrilh tawh tih a sawi a. Mau, Inland Waterways leh AYUSH chungchangah Mizoramin hmabak a nei ṭha hle nia a hriat thute a sawi bawk a, remchang hmasa berah rawn zin leh a, Mizoram chhung hmundangte tlawh a tum tih a sawi a ni.

Like this: Like Loading...