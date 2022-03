Compensatory Afforestation ram pek chungchang sawiho

Compensatory Afforestation ram pek chungchangah nimin khan Revenue Minister Lalruatkima chuan a kaihhnawih department – Law & Judicial, Environment, Forest & Climate Change te leh Land Revenue & Settlement official-te meeting a neihpui.

Minister chuan Mizoram chhung ah Central sawrkar-in development hna hrang hrang atan ram a mamawh ṭhin a, state sawr-kara department hrang hrang pawhin hma-sawnna hna thawh nan ram an mamawh ṭhin a ni, a ti a, a bik takin National Highway-te leh BRTF road atan kawng thar laih leh kawng tihzauh nan Notified Reserved Forest ram tihchhiat a ngai ṭhin a, ram tihchhiat aiah ram reserved leh tur Compensatory Afforestation (CA) atan EF&CC Deptt-ah ram pek a ngaih ṭhin thu a sawi.

Tun dinhmunah, a bik takin Dungtlang to Vaphai to Farkawn BRTF road siam tak atan EF&CC Deptt in Notified Reserved Forest siamlohnaah C.A ram an dil chu uluk taka ngaihtuahho a ṭul thu Minister a sawi a, hetianga Notified Forest awm lohna atan EF&CC Deptt hnena CA ram pek a nih chuan precedence ṭhalo tak siam palh a hlauhawm thu te, sawrkar tan hmasawnna hna kalpui kawngah harsatna a siam nasat theih thute sawiho a ni. He mi bakah hian LR&S Deptt-in ram ruak pek tur a neih tam loh thu te, thingtlang V.C thenkhatin an area chhunga C.A ram tur sawrkarin a pek dawna dodalna an neih chhoh tak thute meeting-ah hian sawilan a ni a, he kawng atana CA pek tur atan hian Degraded Forest ram zawn thuai ni se tih a ni.

National Highway No.302 kawngpui laih zau leh thawmṭhat nana Tuichawng leh Tlabung Zodin vela mi chengte building leh huan ram acquire turah ṭhenkhatin compensation an hmuh tawh laiin ṭhenkhatin an la la ve thei lo a, an compensation dawn tur hi CALA leh NHIDCL-te bank account-ah a awm tawh a, he account-a interest awm te hi Mizoram sawrkar-ah lut lo in, NHIDCL te kutah zawk a luh ṭhin thu meeting-ah hian sawi a ni a. Compensation la pek chhuah lohte ram hi EF&CC in forest area a ni an tih avangin pekchhuah an la ni lo mai chauh a, EF&CC Deptt-in CA ram an dil leh objection an siam avanga compensation ram neitute’n an dawn theih loh thute leh an mangannate chu uluk takin sawiho nghal a ni a, ram neitute dinhmun ngaihtuah chungin Forest deptt te objection chungchang chu CALA-in dân anga hma lo la tura tih a ni.

Like this: Like Loading...