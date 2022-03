Mizoramin a mamawh ber chu sawrkar tha:Lalsawta

MPCC President Lalsawta chuan nimin khan Lunglei Press Club-ah Lungleia thuthar thehdarhtu-te a kawm a, Mizoramin a mamawh ber chu sawrkar ṭha a ni a, MNF pawh hian an duh ngei ang, amah-erawh chu a tak ram an thlen theilo a, duhâmna leh sum ûmnain an mit a tihdel tawh chuan khua an hmu tawh lo a, pawisa awm theihna a nih phawt chuan ram dân an hnawl hmiah a, thil ṭha duh sawrkar hnathawkte chu nêkchêpin an awm mek a ni, a ti.

Lalsawta chuan Congress Party chuan sawrkar ṭha Mizoram mipui ah an tiam tih a sawi a, Congress Party hruaitute chu an danglam tawh tih sawiin Sawrkar tha an siam theih ngei an rin thu leh, inthlana tlin duh vanga sawi ringawt an ni lo a, mipui ten an thusawi chu awi sela chumi ti tur chuan an tlin a ngai tih hriat sak se an duh tih a sawi.

MPCC President chuan kum nga chhungin Mizoram chu a danglam vek dawn tih sawiin party mi nih vangte, mahni khua nih vang te, chhungte nih vanga duhsak beiseina zawng zawng dodal an tum thu leh, a fawng vuantu berin an tih chuan reilote ah Block leh Unit level ah pawh an tih vek a an rin thu a sawi a, an tum bawk thu a sawi.

Lalsawta chuan Ṭhatloh theihlohna bawm chu miṭha tan a nilo a, mi ṭhalo, famkimlote ṭhatna tur bawm a ni tih sawiin MNF Party chu ṭhat tum miahlohna bawmah an awm a, a mangan thlak hle a ni a ti.

