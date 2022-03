Covid-19 hri leng vangin Chapchar Kût 2022 virtual programme-a hman leh a ni

Covid-19 hrileng avangin Mizoram sawrkarin Chapchar Kut 2021 lawmna a buatsaih chu nikum lama hman ang bawkin, virtual programme-a hman leh a ni a, nimin khan Vanapa Hall-ah mi sawm bik tlemtein hun an hmang a, Chief Minister Zoramthanga chu Kut Pa niin, Art & Culture Minister R.Lalzirliana chu Kut Thlengtu a ni.

Kut Pa Chief Minister chuan kumin kut thupui “Zonun zemawi – Rinawmna” chu pawimawh a tih thu a sawi a, thiam thil hrang hrang nei, khawvel thleng pawh a langsar pha pawh ni mah ila, rinawmna kan neih loh chuan kan theihna leh thiamnate chawk chhetu a lo nih zawk theih avangin rinawmna kan nun a vawn ṭheuh a pawimawh thu a sawi.

Chief Minister chuan Mizoramin tun hnaiah hun khirh tak a paltlang mek thu sawiin, hripui lêng, ramri buai, kangmei nasa tak te, vawk hri lêng, ṭhenawm ram inrelbawlna buai avanga mahni sahimna zawnga rawn lût khawm tam tak nen, economy harsatna nen kan awmdan a sawi a, harsatna namen lo tawkte hi an ding chhuakin, hlawhtlinna leh ropuina an chang ṭhin tih history aṭangin hmuh tur a awm thu a sawi a, keini pawh harsatna hrang hrangin min tlakbuak avangin kumdanga kan tih ṭhin angin kût kan lawm theih loh phah a, amaherawhchu heng harsatnate hi mi entawntlaka mi hruai luttu ni turin ṭangkaia kan hman thiam a pawimawh thu a sawi.

Kut Thlengtu Art & Culture Minister Pu R. Lalzirliana chuan hri leng hun khirh tak kan la paltlang loh avanga a huho a hman theih a la nilo chu pawi a tih thu a sawi a, hlim taka zavaia la hman theih leh hun a herchhuah thuai a beisei thu a sawi bawk. Mahni hnama chian a, chawisan nachang hriat a pawimawh thu Art & Culture Minister chuan a sawi a. Kan hnam ziarang kan sawi a bet tlat – Zonun zemawi hrang hrang rinawmna, tlawmngaihna, aia upa zah leh a dangte nunpui a, thu leh hla hlui kan neih te chhawm nun zel ngaihpawimawh tul a tih thu a sawi a. Hnamdang tih dan, an culture leh tawng te kan ngaihsan hma in keimahni hnam a kan chian a, kan ngaihsan hmasak a pawimawh thu Minister chuan a sawi.

Central YMA President R.Lalngheta chuan kût hmang tura kalkhawmte leh mahni awm hmun aṭanga chhimtute lawmna thu sawiin, ṭhenawm ram aṭanga raltlan lo lutte chu kût pualin artui pek an nih tur thu a sawi tel bawk a; Organising Committee Secretary Prof. Lalnuntluanga hnen aṭangin kût buatsaih chhoh dan report ngaihthlak niin, Art & Culture Director R.Hmingthanzuala chuan lawmthu sawiin hun hmasa zawk Live programme hi a khar a ni a, hun hnihnaah zai leh lam, drama leh ennawm hrang hrang chu TV leh Youtube kaltlangn tihchhuah chhunzawm a ni a, he hunah hian khawvel ram hrang hranga Mizo awmten Mizo mipuite hnena Kut chibai an bukna tihlan a ni.

