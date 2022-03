Lirthei chetsualnaah mi 2 thi

Inrinni tlai dar 3:30 vel khan Serchhip leh Keiṭum inkarah M/S ABCI Infrastucture Pvt. Ltd. Oil Tanker chesualin, a hmunah mi pahnih an boral nghal.

He chetsualna thlenna hmun hi Serchhip lam aṭanga Keiṭum thlen hma KM 2 velah niin, Tanker-ah hian mi 4 chuangin, Silchar lam mi vek an ni a, an zinga pahnih hi a hmunah an boral a, nunna chânte hi driver Sachi Singh leh Company lam mi Vijay Chhetri-te an ni a, Handyman, Akash Singh chu an chetsual dawn hian a zuang thla hman a, an mi phurh pakhat zawk Sagar Sinha chuan hliam tuarin, Serchhip damdawi in panpui a ni a, ngaihtuahawm erawh a ni lo niin hriat a ni.

Lirthei chetsual chhan hi lirthei dang nen an inpelhna lamah chesualin, kawng thlangah a lum ta niin thudawn a ni.

He chetsualnaa boralte hi Keiṭum Branch YMA-te chuan la-in kuang an siamsak a, an khaw lamah lak an ni.

