Dân lova thil tawlh rûk dona kawnga hmalakna kal zelah Saitual Police Station chuan niminpiah khan kuhva rah bag 225, Kg. 15,750, Cheng Nuai 9 leh Sing 7 man, dan lova tawlh ruk chu Dilkhan khaw dai, Saitual District-ah truck lian panga aṭangin an man a. Heng kuhva rah mante hi Custom Preventive Force kutah niminpiah vek khan an pe nghal a ni.

