Session thara school luh hun tur April ni 5, 2022:School Edn. Minister

Nimin khan School Education Minister Lalchhandama Ralte hovin a office chamber-ah School Session thara school hawn dan tur chungchang ngaihtuahin school Education Department Officer leh zirtirtu inzawmkhawm pawl hruaitute an ṭhukhawm a, School Education Minister chuan school session thara sikul luh hun tur chu April 5, 2022 a nih thu a sawi.

Meeting-ah hian Minister chuan hrileng avangin zirna in a pangngaia hawn theih a ni lova, hei hi zirlai naupangin an tuar em em tawh a, tunah hian India ram hmun hrang hrangah zirna a pangngaia kalpui a lo nih leh takah chuan sawrkar râwn chung leh SOP-te zirchiangin ni 5, April, 2022 hian Mizoramah zirna in zawng zawng chu hawn a ni dawn a ti a, hemi atana Department lamten an tih tur awm zawng zawngte pawh an peihfel tawh thu a sawi bawk.

Meeting-ah hian Private sikulten fee a pangngaia 100%-a an lâk chu phalsak an ni a, sikul luh leh huna kaihhruaina SOP tur chu Director School Education lamin an sem darh nghâl dawn a ni.

Pre School – Balvaatika leh Vidhya Parvesh tih hming chu a ram mila hming phuah rawt a ni a, Mizoram School Standard Authority leh School Quality Assessment Framework pawh ngaihtuah zui a ni a, tihlawh-tling tûra bawhzui zêl rem tih a ni a. Covid vanga Board Exam ṭhu tluan thei lote tan ruahmanna siam tum a nih thu pawh rel a ni.

He meeting-a tel Association lam hruaitute pawhin zirna a pangngaia hawn chhunzawm leh tur chu phurawm an tih thu leh nu leh pa lam pawh an phur tawh thu an sawi bawk.

