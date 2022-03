District hospital building thar sakna tur atana thlan rama pass pe lo turin STP-in ngên

Serchhip Ṭhalai Pawl (SṬP) chuan Serchhip Town NGO Co-ordination Committee leh Serchhip town-a VC zawng zawng aiawhte’n Serchhip District Hospital building thar sakna tur atana an lo thlan tawh ram ruak, Chhiahtlang South VC huam chhunga Bukpui ram chu mimal tute’n emaw ram atan neih tumin hma an la nia an hriat thu sawiin, hetianga khawtlang tana ṭangkai taka hman tum mek a nih lai a, mimal hamṭhatna lâk tumna niawm tak thawm an hriat chu pawi an tih thu leh ṭha lo an tih thu an sawi a,

Hetiang thu an hriat avang hian SṬP hruaitute chuan nimin chawhma khan mimal tana pass pe lo turin Settlement Officer, Revenue Department, Serchhip District hnenah ngenna an thehlût a, a copy pawh Tuikum bialtu leh Serchhip bialtu MLA te, DC Serchhip, VCP Chhiahtlang South, Serchhip Town NGO Coordination Committee president-te an pe nghal bawk a, hei bakah hian RTI hmanga he ram dinhmun hi phawrh chhuah vek an tum tih nimina thuchhuah an siamah chuan an tarlang a, dik lo tak leh mimal hamṭhatna lak beiseia hma la an awm chuan a tawp thlengin Serchhip Ṭhalai Pawl chuan an do zel dawn tih an tarlang bawk.

Nimina thuchhuah an siamah Serchhip Ṭhalai Pawl chuan, NGO Co-ordination Committee leh Jt. VC-te thu tlukna lo siam tawh chu an thlawp tlat tih tarlang nawn lehin, nakina Serchhip Distict-in hospital ṭha leh changtlung zawk a neih zui zel theihna atan, Bukpui ramah hian District Hospital building thar chu sak ngei ni se an duh thu an sawi nawn leh a ni.

