Eng chhit man 6.78% in a pung dawn ; sum hmuh belh tur cheng vbc 24.50

Mizorama eng (power) hman man bithliahtu Joint Electricity Regulatory Commission for Manipur & Mizoram chuan kumthar April ni 1,2022 aṭanga hman ṭan turin eng chhit man chu tuna hman lai mek atanga chhutin 6.78% in a tipung a. Eng chhit man tihpun anih avanga sawrkar sum hmuh belh tur chu cheng vaibelchhe 24.50 a ni.

Power & Electricity department chuan kum 2022-23 chhunga power supply enkawlna Aggregate Revenue Requirement (ARR) atan vaibelchhe 751.52 bituk sak turin Joint Electricity Regulatory Commission for Manipur & Mizoram a dil a, hemi hmuchhuak tur hi chuan tuna tariff hmanlai hi 21.08% a tihsan a, a bak sum mamawh chu sawrkar subsidy pek tura dah an dil a. An dil ang chuan tih ni ta se eng chhit man hi chawhrualin unit khat man Rs. 8.80 ang vel tur a ni.

JERC hian P&E Department sum mamawh dan tur te a zirchian hnuin ARR atan vaibelchhe 512.65 a bituk sak a, hemi phuhruk pui turin sawrkar subsidy vbc 109.22 pek a tiamkam bakah kawlphetha hman bang state pawna hralhna atangin vbc 17.77 hmuh beisei a ni a, a bak zawng la bang vbc 385.66 hi hmuchhuak thei turin tuna eng chhit man hmanlai hi ennawna siamthar a ni.

Mizorama consumer te hian kum thar (2022-23) hian kawl-phetha 494.99 MU hmang ral tura chhut a ni a. Tuna tariff hmanlai mek rate anga chhut chuan P&E department hian kum thar ah hian revenue Vbc. 361.157 chauh a hmu thei dawn a, hei hi a pumpuia chawhrualin unit khat man Rs. 7.30 vel a ni. Nimahsela department hian Vbc. 385.66 lai mai an hmuhchhuah a ngaih si avangin hemi hmuchhuak tur hian a pumpuia chawhrualin tariff hman lai hi unit khat man Rs. 7.79 vel anih a ngai ta a ni.

Joint Electricity Regulatory Commission for Manipur & Mizoram in ARR a bituk sak atanga chhutin P&E department chuan eng chhit man unit khat zelah Rs. 10 an mamawh a, nimahsela sawrkarin subsidy a pek dawn avangin tlawm zawkin mipui hnenah chawhrualin unit khat Rs. 7.79 zelin a pe thei dawn a ni. Sawrkarin consumer te subsidy a peksak tur hi a pumpuia chawhrualin unit khat ah Rs. 2.21 vel ang a ni.

Kum 2022-23 chhung hian Mizoram chuan kawlphetha hman tur 661.54 MU a nei thei dawn a, mipui te hman tur bakah transmission & distribution a luang ral tur te chhut vekin power hman bang hi 46.87 MU awm thei tura chhut a ni a. Kan hman bang hi phai lamah hralh dan ngaihtuah tur a ni. Kumthar 2022-23 chhung hian Mizoram chhungah distribution loss 17.83% leh transmission loss 2% awm tura chhut a ni a, kawlphetha luangral tur hi 119.68 MU vel ni tura chhut a ni bawk.

Joint Electricity Regulatory Commission for Manipur & Mizoram chuan eng chhit man hi Manipur ah pawh a tisang a, Manipur a tihsanna hi a pumpuia chawhrualin unit khat man Rs. 7.61 a ni a. Manipura tariff a hniam zawk theihna chhan hi Manipur sawrkarin subsidy Vbc. 301.38 a pek dawn vang a ni.

Power man tihsan ah hian fixed charge tihsan a ni lo a, mipui nawlpuiin kan hman domestic bikah chuan chhungkaw tam berin kan hman unit 100 chin hmang te chawibelh tur/punna hi Rs. 10 vel ni tura chhut a ni.

Mizorama eng chhit man thar hmanna tur order hi ni 23.3.2022 khan tihchhuah a ni a, rate thar hi 1.4.2022 atangin hman a ni ang.

Power & Electricity department chhinchhiah danin Mizoramah power hmangtu (consumer) 2,65,092 an awm a, heng zingah hian domestic consumer chu tam berin 2,23,698 awmin hei hi consumer atanga chhutin 62.16% an tling a ni.

Mizorama power hman man chungchangah hian ni 3.3.2022 khan Aijal Club ah public hearing neih a niin mi 10 hnen atangin sawiselna a lut a ni.

Mizorama power tariff tihpun tawh dan chu kum 2015-16 ah 2%, 2016-17 ah 4.02%, 2017-18 ah 3.60%, 2018-19 ah 5.90%, 2019-20 ah 6.68%, 2020-21 ah 26.59%, 2021-22 ah 20.68% te a ni.

