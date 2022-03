Football thuthang (28.3.2022)

@ Arsenal chuan Manchester United leh England kum 24 mi, Marcus Rashford dawr tumin an inpuahchah mek. (Mirror)

@ Juventus chuan Chelsea leh Germany defender ANtonio Rudiger, 29, chu kumin nipuia lakluh an tum urh hle. (Sun)

@ Leicester City Belgium midfielder Youri Tielemans, 24, chuan Champions League football khelh a duh thu a sawi. (Mirror)

@ Argentina forward Paulo Dybala chuan Juventus aṭangin Serie-A club tho, Inter Milan-ah a insawn mai thei a, kum 28 mi, Dybala hi Inter hian Argentine Lautaro Martinez, 24, thlaktu atan an duh a ni. (Mail)

@ Borussia Dortmund leh Norway striker Erling Braut Haaland chuan kumin nipuiah Manchester City emaw, Real Madrid emaw a pan dawn a, mahse kum 21 mi hian City-in contract lian tak an zawrh hmasak ber chu a hnawl phawt a ni. (AS)

@ Napoli chuan Nigeria forward kum 23 mi, Victor Osimhen manah euro 100m (£83m) an duh a, amah beiseitu club engemawzat zingah Arsenal, Liverpool, Manchester United, Newcastle leh Tottenham-te an tel a ni. (Fichajes)

@ Paris St-Germain chuan Manchester United midfielder Paul Pogba, 29, chu lakluh tum berah an nei dawn. (Fabrice Hawkins)

@ PSG hiankumin nipuiah Chelsea striker Romelu Lukaku, 28, chu lakluh an tum bawk. (Football Insider)

@ Everton chuan England international striker Dominic Calvert-Lewin chu kumin nipuiah an hralh dawn a, Arsenal leh West Ham-ten kum 25 mi hi lak an tum a ni. (Sun)

