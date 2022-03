Mizoram Police Special Narcotics PS team leh BSF Sector Aizawl tangkawp chuan Inrinni khan pawisa lem, ₹11,35,600/- hu, (₹500 note – 1,368, ₹200 note – 1,507 leh ₹100 note – 1,502) chu Lalmuankimi (48), Mualpui Salem Veng mi kut aṭangin Aizawl Dintharah an man a, he thil hi chhui zui mek zel a ni a, Mizoram Police chuan hetiang dân phal loh thil dona kawngah mipuite thawhpui turin a sawm a ni.

Like this: Like Loading...