Fire Service Week hmang dawn

Kangmei ṭhelh hna an thawhna kawnga nunna chânte hriatreng nan kumtina India ram puma hman ṭhin Fire Service Week chu ni 14 – 20 April 2022 chhung hian hman a ni leh dawn a, ni 14 April chu Fire Service Day ah hman a ni dawn a, kumin Week thupui tur chu – ‘I neihsa a lo pun lehzual theih nan kangmei lakah fimkhur zir ang che’ tih a ni.

Fire & Emergency Services, Mizoram chhinchhiah danin kum 2019 – March 2022 inkar chhung khan Mizoram chhungah kangmei ṭum 607, chenna inah vawi 178 leh ram kang ṭum 429 a thleng a, nunna chan 8 an awm. Kangmei vanga bungrua/hmanrua/ran etc tih chhiat zawng zawng hlutna belhkhawm hi ₹1,11,55,09,125/- zet a tling a ni.

