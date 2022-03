Tiau lei bula Burma sipai leh CNDF inkahnaah mi 2 thi

Inrinni zing khawvar tirh vel khan Ṭiau lei bul, Khawmawiah Burma sipai leh Chin National Democratic Force (CNDF) nia hriatte an inkap a, CNDF mi 2 kahhliam an nih bakah midang pahnih Burma sipai-ten an man nia thudawn a ni a, hetihlai hian Inrinni thleng khan Zokhawtharah raltlan 6,000 chuang an awm tawh a ni.

Inrinni zinga inkahna hi zing dar 5 bawr vel aṭangin a inṭan a, darkar khat tlinglo deuh an inkap a, Burma sipai lamah hliam tuar an awm hriat a ni lo. CNDF mi hliam tuar pahnihte chu Mizoram lamah enkawl an ni a, an dinhmun a ngaihtuahawm loh nia hriat a ni. Ṭiau Khawmawi khawchhungah inkahna a hmalamin a lo awm awm tawh ṭhin a, Inrinni zinga Ṭiau lei bula inkahna erawh a vawi khatna thlenna a ni.

Ṭiau lei (Burma lam) ah Burma police duty an awm tawh loh avangin CNDF-ten an luah tih thulakna chuan tarlang a, chu chu Inrinni zing varṭian khan Burma sipai lam hian an rawn hup ta nia rin a ni. Burma sipaiten an man pakhat chu Ṭiau Khawmawi mi niin, inkahna thlen zawhah Burma sipai lam an insaseng a ni.

Hetihlai hian tun dinhmunah Zokhawtharah raltlan 6,000 chuang an awm mek a, Ṭiau Khaw-mawi mi chhungkua 1,200 bawr velte chu Zokhawtharah an raltlan deuh vek rih a, New Haimual pawh rauhsan niin, Haihengah In 6 an la awm a, a bak chu Zokhawthar lamah an raltlan vek rih bawk.

Like this: Like Loading...