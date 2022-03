Football thuthang (11.3.2022)

@ Manchester United leh Portugal forward Cristiano Ronaldo chuan Old Trafford-a a hmalam hun tur chungchang chu a agent Jorge Mendes a sawipui tawh. (Sun)

@ Aston Villa boss Steven Gerrard chuan Euro 40m (£33.5m)-a Philippe Coutinho an lei theihna chu club-in hmang ṭangkai se a duh a. Hetihlai hian Barcelona aṭanga loan-a an chhawr mek Brazilian kum 29 mi hian Premier League club hi a zawm dawn a nih chuan chawlhkar khata 拢480,000 a hlawh chu a tihhniam a ngai dawn a ni. (Telegraph)

@ Atletico Madrid chuan Brazilian defender kum 23 mi, Emerson Royal chu Tottenham aṭanga lak dan an ngaihven. (Sun)

@ Juventus chuan Argentina forward Paulo Dybala, 28, chu contract thar zawrh emaw, kum 2016-a Manchester United-a an hralh Paul Pogba laklet lehna atana hman emaw chungchanga thutlukna siam thuai an tum. (Tuttosport)

@ Chelsea boss Thomas Tuchel chuan Danish defender Andreas Christensen, 25, chu Barcelona hnawl a, Stamford Bridge-a ch芒m chhunzawm turin a ngen. (Mirror)

@ Arsenal chuan kumin nipuia liantham taka an squad thuam ṭhat an tumnaah striker pahnih leh midfielder lak chu ngaih pawimawhah an dah dawn a, Gunners hian winger, left-side centre back leh right-back pawh lakluh an tum. (Standard)

@ Sevilla chuan Diego Carlos release clause chu euro 80m (£67m)-ah an tisang a. Newcastle chuan kum 28 mi hi January thla khan lakluh an tum a, mahse Spanish club hian an defender hi hralh an phal lo a ni. (Goal)

