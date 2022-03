Editorial: Kan ram chhul chhuakte hlâwk zawka thar dan zawn a tul

Assembly Budget Session chu nimin khan zawhfel a ni ta a, tun ṭum Assemly Session chu session hmasa lamte aiin mipuiin kan hlut ta deuh nge ni Social Media velah Session-a sawihona hrang hrang hmuh tur leh khel zuina hmuh tur a tam hle a, chung zingah chuan Chakai Farm leh Telhawng chin chungchang pawh sawi zui hlawh zual zingah a tel awm e.

Heng thil chi hnihte hi Mizoten chawhmeh atana kan hman tlanglawn tak, man to tak ni si an ni a. Chutihlai chuan Chakai hi a hrana kan khawi ngai loh a ni a, Telhawng pawh a hrana kan chin ngai lem loh niin, lui dung leh ramhnuai aṭanga kan hmuh ṭhin an nih avangin ṭum khatah tam tham tak man leh lâk a harsa a, Telhawng phei chu ei dawnah sawngbawl a ngai nasa a, hengte avang hian a man pawh hi a to a nih a rinawm.

Hetianga kan rama thil awm sa, tam tham tak a awm loh vanga man to taka kan lei ṭhinte tipung tur zawnga sawrkarin hma a la hi thil lawmawm tak a ni a, chumai piah lamah, ngaihdan mawlmang tak pakhatah chuan, Siamtu-in kan ei leh in tur atana kan rama awm tura a dahte hi he rama chêngte taksa hian a ngeih berin a rinawm a, chutihlai chuan kan ram chhul chhuak (origin)-te kan thlauh thla telh telh a, ram dang thil kan ngaisangin kan chawlut nasa hle a, mi ram chuan an ram tualṭo thlaite tipungin ram pawna thawnchhuah thamte an thar a, chu’ng chu kan ram pawhin kan lalut nasa hle a ni.

Hetihlai hian kan ram chhul chhuak (origin) thlai leh thei rah, lui dung nungcha te, ran (domestic animal) thleng pawhin, ram dang thilte aia tui zawk, hâng zawk leh thlum tui zawk tam tak kan nei a, chuti chung chuan kan thil neih aia tui lo zawk tam tak kan lalut ruih ruih reng a, chuvangin heng ka ram chhul chhuak thlai leh nungcha, kan ran vulh ṭhinte hi hlâwk zawka thar chhuah dan leh sawngbawl dan tur ngaihtuah kawngah hian sawrkar leh mithiamte hian tun aia nasa zawkin ṭan la zui zel thei se, mi ram mithiamte pawhin an ram thlaite hlâwk zawka thar thei turin a chi an sawngbawl ṭhin a, hetiang kawngahte pawh hian hma thar lak theih nise a duhawm khawp mai.

