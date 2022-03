Football thuthang (17.3.2022)

@ Liverpool forward Mohamed Salah, 29, chuan Anfield chhuahsan a tumnaah a la beidawng lo a, hetihlai hian nakuma a contract a hman zawh huna free-a chhuah pawh a thlang zawng mai thei. (Fabrizio Romano)

@ Reds boss Jurgen Klopp chuan Salah hian contract thar la ziak lo mahse Salah leh a agent-te a dawr dawn lo. (Mirror)

@ Borussia Dortmund striker Erling Braut Haaland, 21, chuan kumin nipuiah eng club pawh pan mahse a contract-ah release clause ziak tel turin a hrilh dawn. (Sun)

@ Manchester City chuan Haaland chu England-a player hlawh tam ber ni turin, chawlhkar khata £500,000 hlawhtir tumin an inbuatsaih. (Mail)

@ Paris St-Germain chuan an forward Neymar chu Barcelona-in lakkir an tum nia sawi ni mahse kumin nipuiah chuan chhuahtir an tum lo. (Le10Sport)

@ Manchester United chuan £90m-ib England captain Harry Kane, 28, an lalut dawn niin sawi a ni a, mahse hei hi Tottenham-a a boss hlui, Paris St-Germain boss ni mek Mauricio Pochettino Red Devils manager thar a nih leh nih lohah a innghat a ni. (GiveMeSport)

@ Arsenal chuan Marseille lama France midfielder kum 22 mi, Matteo Guendouzi an kaltir leh, Fiorentina lama Uruguay midfielder kum 23 mi, Lucas Torreira an kaltirna bakah £20m belhi striker thar lak turin an zawng dawn. (Mirror)

@ Gunners hian Real Madrid Belgium winger Eden Hazard, 31, chu an thlithlai tawh a ni. (Foot Mercato)

@ Barcelona chuan Sergio Busquets, 33, thlaktu atan Wolves midfielder Ruben Neves, 25, lakluh an tum dawn. (Mundo Deportivo)

