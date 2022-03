Kum 12–14 inkarte Covid-19 vaccine pe tan

Ramchhung hmundang rualin nimin khan naupang kum 12 aṭanga kum 14 inkarte hnenah Covid-19 vaccine, Corbevax pek chhuah ṭan a ni a, Mizoramah chuan Aizawl East District-ah bul ṭan tura ruahman angin niimn khan Bawngkawn South YMA Hall ah pek tan a ni.

Nimina kum 12 aṭanga kum 14 inkar Covid-19 vaccine la te hi an vaiin mi 30 an ni a, vaccine hi hmun dangah pawh pek chhuah zel tura ruahman mek a ni.

Union Health Minister, Mansukh Mandaviya chuan naupang leh kum 60 chin chung lamte chu hri danna la vek turin a ngen a, naupangte an him chuan ram a him a ni a ti.

