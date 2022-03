Football thuthang (22.3.2022)

@ Manchester City chuan Norway striker Erling Braut Haaland chu lakluh theih an beisei ngam lo a, Real Madrid chuan kum 21 mi hi lakluh an tum hmain Borussia Dortmund-a season khat dang la cham se an duh a ni. (Mundo Deportivo)

@ Real Madrid midfielder hlui, Guti chuan kumin nipuia Haaland hi an lalut lo a nih chuan Real hian an lalut thei tawh lo ang tih a sawi. (El Chiringuito)

@ Belgium striker Romelu Lukaku, 28, chu Chelsea-ah a hlim tawh lo a, Chelsea player man to ber ni tura £97.5m-a an lakluh aṭanga kum khat a ral hmain Chelsea chhuahsan dan a zawng dawn a ni. (Football Insider)

@ Real Madrid boss Carlo Ancelotti chuan Inter Milan midfielder kum 25 mi, Nicolo Barella lakluh a duh a, Barella hi an lalut a nih chuan German Toni Kroos, 32, chuan Bernabeu-ah harsatna a tawk mai thei. (El Nacional)

@ France midfielder Aurelien Tchouameni chuan Chelsea, Liverpool, Paris St-Germain leh Real Madrid-te a hip hle a, mahse Monaco chuan kum 22 mi manah hian euro 50m (£42m) aia tlem chu an pawm dwn lo a ni. (Foot Mercato)

@ Juventus manager Massimiliano Allegri chuan Argentine forward Paulo Dybala chu season tharah club-ah a la awm zel dawn em tih a hriat loh thu a sawi a, kum 28 mi contract neih lai hi kumin nipuiah a tawp dawn a ni. (DAZN)

@ Bayern Munich chuan Ajax leh Netherlands Under-21 midfielder Ryan Gravenberch, 19, lai dilna an thehlut. (Telgraaf)

