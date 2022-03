Mamitah emaw, Mamit chhehvelah emaw BDO pisa dah a nih theih nan hmalak tum

Mamit Joint Village Council inkhawm hmanhmawh chuan sawrkarin a rang theih ang berin Mamitah emaw, Mamit chhehvelah BDO pisa dah a nih theih na’n nasa leh zuala hmalak ni se an ti.

Inrinnia Mamit Joint Village Council Emergency meeting chuan, ni 25 March 2022-a Council of Ministers ṭhukhawmin Rural Development Block thar pahnih din a remtih zingah Mamit District aṭanga Kawrtethawveng RD Block hawn thar a ni tur chu lawmawm an tih thu an sawi a. Mamit Joint VC pawhin hun rei tak aṭangin RD Block hi Mamit emaw Mamit bul hnaiah a awm theih nan ngenna Mizoram Chief Minister leh RD Minister hnenah an thlen tawh ṭhin a, Mamit bialtu MLA Er. H. Lalzirliana pawhin Mamit emaw Mamit bul hnaiah RD Block hi a awm ngei theih na’n Assembly House-ah a lo auchhuah pui tawh ṭhin bawk a, Mamit bialtu MLA leh Mamit Joint VC hruaitute pawh in Mizoram Chief Minister hnenah pawh RD Block dah a nih theih nan an thlenho tawh ṭhin tih an sawi a, hemi chungchangah hian a rang thei ang berin Chief minister leh RD minister hmuh ni se an ti a, CM leh RD minister hmu tur an ruat nghal bawk a ni.

