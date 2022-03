Football thuthang (5.3.2022)

@ Manchester City chuan Inter Milan Argetine striker kum 24 mi, Lautaro Martinez lakluh an tumnaah an beiseina tisang turin, Inter hian Borussia Monchengladbach French foward Marcus Thuram, 24, chu Martinez thlaktu turin lakluh an tum niin sawi a ni. (Sun)

@ Roman Abramovich chuan £3 billion vela Chelsea lei dilna engemawzat a dawng tawh. (PA)

@ Barcelona chuan Wolves midfielder Ruben Neves chu kumin nipuiah lakluh dan an melh a, an aiawh ve vete pawhin indawrna an nei tawh a ni. Hetihlai hian Manchester United leh Arsenal-te nen pawh Portugal international kum 24 mi hi hun rei tak sawi zawm an ni tawh a ni. (Mail)

@ Aston Villa chuan AC Milan midfielder Franck Kessie, 25, leh Atletico Madrid striker Luis Suarez, 35,-te chu kumin nipuia lakluh dan an ngaihtuah. (Express)

@ Hetihlai hian Barcelona chuan Kessie hi lakluh tumin indawrna thui tak an neihpui tawh a ni. (ESPN)

@ Chelsea chuan a tawpna atan defender Andreas Christensen, 25 chu chelh tumin an dawr leh a, Denmark internatioal hian kumin nipuia Barcelona zawm turin pre-contract agreement an nei ṭep tawh a ni. (90min)

@ Villa chuan Paris St-Germain midfielder lakluhna atan £21m an seng dawn. (Jeuness Footeux)

@ England midfielder Jude Bellingham, 18, chuan season dang Borussia Dormund-a la awm leh rih a thlang. (Bild)

@ Chelsea striker Timo Werner hmalam hun tur chungchang chu a chiang lo a, kum 25 mi hian an manager Thomas Tuchel a be dawn a ni (Mail)

