Hnam dangin an theih hi kan theih ve lohna chhan tur a awmlo a ni:Chief Minister

Chief Minister Zoram-thanga chuan hnam dangin an theih hi kan theih ve lohna chhan tur a awmlo a ni a ti.

He thu hi nimina MINECO, Aizawla Mizoram Youth Commission (MYC) Office-cum-Coaching Centre a hawnnaah sawiin, Chief Minister chuan ṭhalaite hmakhua tana ṭan lak theihna tura MYC din a nih thu sawiin, office building ṭha tak hawn a ni thei chu lawmawm a tih thu a sawi a, ṭhalaite chu an ṭhatlai hmang ṭangkaiin, talent an neihte a hunlaia hman nachang hre tura a duhsak thu a sawi a, tun hma lamah chuan zirlai lehkhabu chhiar duhte pawh hmu zawh loh changte a awm ṭhin thu sawiin, tunlai information khawvela technology hmasawnna zarah awlsam taka thil hriat duh hrang hrangte mobile phone leh computer kaltlanga zawn hmuh zung zung theihna khawvela kan cheng hi ṭhalaite vanneihna a nih thu a sawi.

Chief Minister chuan ṭhenkhat tan chuan harsatna avanga inhlawh paha lehkhazir a ngaih châng a awm theih thu leh, amah ngei pawhin chu chu a paltlang tawh thu a sawi a, tuna MYC-in All India Service-a Mizo ṭhalai tam thei ang ber an luh theihna tura buatsaih a, zirlai ṭhalai te tan awlsamna a rawn siamsak chu lawmawm tiin, ṭangkai taka hman a nih a beisei thu a sawi.

LESDE leh School Education changtu Minister Lalchhandama Ralte chuan MYC din chhoh a nih dan a sawi a, sawrkarin ṭhalaite tichak chu a ngai pawimawh tih sawiin, central leh All India service-a luh a ni emaw, entrepreneurship lam te, mahni kea dinga intodelh ngei tur te, ram leh hnam tana theihtawp chhuah ve tur leh, sawrkar ṭawiawm zel turin ṭhalaite sawm a ni.

MYC Chairman Dr. Vanlalṭanpuia chuan office building thar hawn tak chu ṭhalaite hmun, ṭhalaite ta a ni tiin, tlangnel taka he hmun hi hmang ṭangkai turin a sawm a, budget session neih zawh takah All India Service-a ṭhalai tam zawk an luh theihna tur atana ṭhalaite buatsaihna turin cheng vbc 2.66 dah a ni chu lawmawm a tih thu a sawi a, lehkha thiamna mai bakah sumdawnna lam te, mahni themthiamna hmanga eizawnna tur buatsaih sak te a pawimawh thu a sawi bawk.

