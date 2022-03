BSF-ten pawisa fai cheng nuai 61 chuang leh ralthuam an man

Lawngtlai District-a Border Security Force Duty-te chuan Thawhlehni khan pawisa fai cheng nuai 61 chuang leh ralthuam an man a, a neitu ni a puh mi pangate leh an thil mante hi Thawhlehni vek khan Lawngtlai District chhung, Boropansury Police Station ah an hlan.

Heng pawisa, ralthuam leh a neitua puhte hi , BSF ten an mante hi BSF-te hian India leh Bangladesh inrinna, Chotapansury bula Mobile Check Post-ah an man tih an sawi a, nizan hmasa vek khan Lawngtlai Police Station thlenpui niin, nimin khan thu zawhfiah ngaite zawhfiah an ni.

An thil man te hi Myanmar siam Pistol pakhat leh a mu bakah 31.5 Sporting Rifle leh a mu, chemte bakah India pawisa ₹61,00,260/- a ni.

