Hnam lâm entirna hun hmang

Nehru Yuva Kendra Sangathan (NYKS) Serchhip leh Serchhip Sub Hqrs YMA Culture Committee ṭangkawp buatsaihin – ‘Promotion of Arts & Culture’ tih thupuia hmangin Inrinni khan ‘Cultural Competition Programme ’ hman ani

Serchhip Sub Hqrs YMA Conference Hall a ‘Cultural Competition Programme’ hman hi Vanlalhluna, Chairman, Cultural Committee Serchhip Sub-Hqrs YMA chuan kaihhruaiin, R.Kawlṭhuama, President, Serchhip Sub Hqrs YMA chuan he competition hi hawngin, Serchhip khawpui chhung YMA Branch hrang hrang aṭanga hnam lâm entir tura kalkhawmte lawmna thu a sawi a ni.

‘Mizo Hnam lâm intihsiakna (Cultural Competition Programme)’ah hian Serchhip Hmar Veng Branch YMA ten Cheraw (Kan Tluang) leh Serchhip Chanmari Branch YMA ten “Siktuithiang lâm’ hmuh-nawm tak an entir bakah Serchhip Sub Hqrs YMA Cultural Troop ten ‘Chheih lam’ leh ‘Sarlamkai’ hmuhnawm tak an entirin, he Programme a tel Branch YMA te hi lawmman pek vek an ni bawk.

