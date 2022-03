Inhmachhawn an ngam lo:Lalduhoma

Nimina ZPM Office-a Chhung Inkhawm neiha Assembly Budget Session zawh fel tak thlirletna hun hmannaah ZPM Leader Lalduhoma chuan thusawiin, “Kan zawhna tam tak, rorel lai ten min chhansak lova, kuhva smuggling chung-changa calling attention ka thehluh pawh min phalsak lo. Dân ang thlapa ka thil thlente min pawmsak ngai lova, inhmachhawn an ngam lo niin a lang. Session hi a sei an hlau a, chutiang chiah chuan AMC lamah pawh ni 2 chauh hun an hmang a ni. Dan siam hi kan hna a ni a, hun bichilh lutukah engkim fing takin ruahmanna an siam a, kan duh leh tum ang pawhin member-ten hun kan nei thei lo a ni. Chutih laiin kum 50 kalta chhunga Private Bill lut 3-te ka kaihhruai group aṭanga lut vek a nih avangin ka lawm takzet a ni,’ a ti.

Lalduhoma chuan, “Eiru tur, hlemhle tur leh pamham turah ngaih an ni tlat tawh hi kan siamṭhat a ngai takzet tawh a ni. Kan lakah mipuite’n tehna an khai sâng em em a, Kohhran hruaitu an nih laia an dik lohna kan sawi ngai lohte hi politics-a an zuanluh chuan sawisel rawn an hlawh tawh ṭhin a. Chuvangin kan dik a ngai a, kan dik loh chuan mipuiin nuihza siam nan min hmang mai ṭhin a ni,” a ti bawk.

