Kan sawrkar chuan Restricted Tender kan titawp dawn: MPCC president

Mizoram Pradesh Congress Committee (MPCC) president Lalsawta chuan ram roreltu leh, kan ram chhunga eirukna, duhâmna leh induhsakna dik lo, Restricted Tender hman te, a mawhphurtu hriat theih loh khawpa Work Contract hralh leh hnathawh chhe lutuk chu Congress Party-in sawrkarna a chan chuan nuaibo a nih tur thu sawiin, Restricted tender chu tihtawp a ni dawn tih a sawi.

Inrinni khan MPCC OB meeting-in a rel angin MPCC OB-te leh MLA-te chuan Aizawl Press Club-ah thuthar lakhawmtute an kawm a, hetah hian Lalsawta chuan thuthar lakhawmtute hmaa a thusawi chu party meeting-in an sawi leh a rua-hman fel tawh a ni tih sawiin, ram leh hnam tana thil ṭha a nih avangin tu mitmei mah an veng lo tih a sawi.

Lalsawta chuan sum hmanga voter mipuite lei a, ram rorelna luah chu ram leh mipui tan ram tlûkchhiat hlen theihna a nih avangin inthlana sum chakna chu Congress Party chuan tihhlum (thah) an tum tih a sawi a, an Candidate te chu sum hmanga inleitlin tum lo turin an thunun dawn tih a sawi a, ram leh mipui hriat leh ngaimawh khawpa sawrkar khap, smuggling chu ram tlukchhiatna bul leh, Mafia leh Cartel-te’n ram rorelna an luhchilhna bul inṭanna a nih theih avangin Congress party chuan an do tlat tih a sawi a, kan mamawh ber chu sawrkar ṭha a ni, tiin, ram leh mipui tana thil ṭha an tihna tûr daltu apiang chu sut tlang an tum dawn tih a sawi.

Lalsawta chuan ṭhalai leh loneitu, kuthnathawk leh kawng hrang hranga eizawngte tan an mamawh-na zawnah ‘Ṭang puihna’ buatsaih te, mirethei, hnathawk thei lo leh ding chhuak tura rahbi tleu tawhte ṭanpuina an siam tur thu sawiin, hlemhletna leh duhâmna avanga ram rorelna a chhiat loh nan chutiang laka Minister leh MLA hmingchhiate chuan sawrkarah dinhmun an neih loh tur thu a sawi a, “Kan rawngbawl sak mipuite retheihzia ngaihtuah hian ram roreltute tan duhâm a theih loh,” a ti a, sawrkar remruatna fing leh ṭhatna hmuna mipuite chu an rinawmin, khua leh tui ṭha an ni mai ṭhin tih sawiin, chutiang tur chuan Congress party chuan ṭhat loh theih lohna bawm an siam dawn tih a sawi bawk.

Press Conference-ah hian MPCC President Lalsawta lehkhabu ziah “Ṭhat loh theih lohna Bawm” tih chu MPCC Vice President, Lal Thanzara chuan a tlangzarh nghal a, Lal Thanzara chuan, “Congress Party-ah chuan ‘Lal Thanzara leh Zodintluanga-te an la awm a, an ṭha dawn tak tak chuang em ni?’ tih te leh, ‘Lal Thanhawla naute an ni a. Lalna pawh hi chhuhsak an tum leh mai ang,’ lo ti tawk te an awm. Vawiina ka sawi duh chu, ‘Ṭhat loh theih lohna bawm,’ a system dik tak kan kalpui ṭan tawh a, tu ate mah hi an ṭha lo thei dawn lo a ni, tih ka sawi duh a. Chutiang rorelna chuh leh mi ṭhenkhat ngaihdan hi a dik lo a ni,” a ti.

MPCC Treasurer Zodintluanga pawhin, an President Lalsawta’n “Minister thawk ṭha lo leh MLA eiruk ching (Corrupt) emaw, hnathawk ṭha lo emaw an awm a nih chuan, President ka nihna angin ka bân ngam ang, a tih chu ṭha a tih thu a sawi a, “He ṭhat loh theih lohna bawmah hian tumah hi kan ṭhat loh theih ka ring lo a. Sorkar hnathawk ṭha duh lo thlengin he “ṭhat loh theih lohna bawm” a tel turin kan rilru leh ngaihtuahna kan sen thar a ngai a n a ti bawk.

