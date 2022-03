Kuhva tawlhruk mantu Champhai DC court-a chhan tumna emaw, chhan loh tumna emaw a la awm lo:Home Minister

Home Minister Lal-chamliana chuan Kelkang daia kuhva tawlhruk mantu chu Champhai District DC Maria CT Zualia ni a, a laka FIR thehluh chu Court-ah prosecution hmangin chhan tumna emaw, chhan loh tum-na emaw a la awm lo, a ti.

Nimin Assembly Session-a zawhna leh chhanna hunah, zawhna chhangin Home Minister chuan he thu hi a sawi a, an hnena report lut chu Law Department-ah an lo zir chian turin a kal mek, a ti a, Dân phal loh thil tawlhrûk chu sawrkar-in a phal lo va, kuhva tawlh-tute chu a theih chinah pawisa chawitirtein hrem ṭhin an ni a ti a. Minister chuan kuhva tawlhru-tute chu sawrkarin hrem duh mahse FIR a luh hmasak a ngaih thu leh tunah chuan a phurtute zawkin an khinlet ṭhin thu a sawi.

Lawngtlai West bialtu chuan FIR chu Vanram-chhuangi’n a thehluh thu a sawi chu home minister chuan, “Cognizable a nih chuan FIR register tur a ni a, register nghal lova enquiry tih ngai a awm. Pi Vanram-chhuangi FIR hi ka la hmu lova, cognizable a ni em ka hre lo. Police lamin an zir chiang mek niin ka hria,” a ti.

Kuhva tawlhrukah police lal inrawlh hriat a neih loh thu a sawi laiin social media ṭhenkhatah hemi chungchang a lo lang a nih pawhin chiang taka lang emaw, sawi a awm lo niin a sawi bawk.

Minister chuan kuhva phurh chu a tirah mipuite tan sum hmuhna a nih vangin an haider lui ve ṭhin tih sawiin, a hluarzia an hriat hnuah khap beh an tum a, khap turin District tina DC hnenah thu an pe, a ti a. Police Duty pangngai bakah dân lova bungraw tawlh rûk check nan duty post 2 – Serchhip District Sailiam kawnah leh Sairangah Checkgate an siam tih a sawi a, High Court-ah kuhva tawlh ruk chung-chang a awm thu sawrkarin a hriat loh thu a sawi bawk.

Home Minister chuan District Magistrate-ten Police leh Excise-te ang bawkin sawrkar khap thil an man thei a, amaherawhchu anmahni thuin a hmuna tihchhiat theihna dân an nei lo a ti a, Dân kalphung pangngaiin an man ang a, case an siam chu Court-in a ngaihtuah ang a, Court-in tihdan tur a sawi ang chauhin an ti thei, a ti bawk.

