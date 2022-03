Lengpui Airport cheithatna chim CM-in tlawh: ZPM-in a mawhphurtu hremna pek an phût

Ningani tlai dar 4:30 vela Lengpui thlawhna ṭumhmun cheiṭhat meka bungraw buaipuina hmun tur rel mek chim chu nimin khan PWD changtu Chief Minister Zoramthanga’n a tlawh a, hetihlai hian ZPM chuan he thil thlenga mawhphurtu zawng chhuaka hremna pe ngei tura sawrkar an phût thu an sawi.

Chief Minister chuan helai hmun hi sak lai meka thil fello a awm palh avanga chhia a nih thu sawiin, inhliam leh nunna chân an awmlo chu lawmawm a tih thu a sawi a, hmasawnna hnathawh kal laia vanduai-na thlengah insawiselna nasa tak a awm ṭhin thu sawiin, uluk lehzuala siamṭhat hna thawk turin a hmuna hnathawktute leh PWD engineer-te chu a chah a, he hna thawktu KR Construction-te mawhphurhna a nih thu sawiin, a siamṭhat leh hna pawh anmahniin an thawh leh vek tur thu a sawi a ni.

He thil thleng chung-changa Public Works Department thuchhuah tarlan danin, Baggage Make-Up area hi a vaiin 520.02sq.m a ni a, heta ṭang hian 238.50sq.m chu slab chhun zawh tawh a ni a, a bâng 281.50 sq.m chu chhûn lai mekin a chim ta tih an tarlag a, he slab chhun lai chim chhan ber nia lang chu lei aṭanga slab san zawng hi 6.00mtrs-a sâng a ni a, chu chu form work/shuttering chhâwng thuma mau leh thing hmanga do a ni a, slab chhun laia tihmuk nana vibrator an hman laiin a dona mau ṭhenkhat chu a pelh palh a, chu chuan a slab chhunlai 281.50sq.m chu a tlakpui ta tih an tarlang a, nimin zing dar 8:30 khan a hmunah Contractor leh Engineer-ten an enho nghal a, ṭha taka siamṭha leh tura hmalak nghal niin, Contract Agreement ang ngeiin Contractor hi sum sen belh awm lova siamṭha leh tura hriattir nghal a ni tih an tarlang.

Nimin vek khan ZPM Legislature Party Secretary Dr. Vanlalthlana, MLA leh ZPM party hruaitu ṭhenkhatten an tlawh a, he chhiatna, hnathawktu hliam tuar awm leh hmasawnna sum tam tak engmah loa chang ta mai chu pawi an tih thu sawiin, he chhiatna thlenga mawhphurtu chu zawng chhuak a, dân anga hremna pe ngei turin Mizoram sawrkar an phut thu an thuchhuahah chuan an tarlang a ni.

Dr. Vanlalthlana chuan, “Assembly session neih zawh taka zawhna chhan-naah khan, Airport-ah hian Vbc 47 chuang restricted tender-in pek a ni tawh a. Tuna Mizorama sawrkar department 49 kan neih zinga department 21 hian cheng Vbc 47 hi budget-ah an nei phak lo a ni. Hetiang zat zet sum sen a ni chunga a chim thei hi kan ngaih a ṭha lo,” a ti a. “He hnaah hian tute emaw ni manṭang ei an awm em tihte pawh session-ah kan sawi chhuak hial a, thil fel lo a awm a nih chuan a tawp thlengin kan ûmzui dawn a ni,” a ti bawk.

Dr. Vanlalthlana chuan, “Airport ṭha hi kan duh lo a ni lo a, chhuang taka ‘hei hi kan airport a ni,’ tih pawh kan duh ve. Amaherawhchu, hemi piah lamah mipuiten thil mamawh tam tak kan nei a ni. Tunah hian health care scheme-ah Vbc 59 vel sawrkarin mipui sum a bat pawh a pe thei lo a. Hetihlaia airport chei nan sum tam tak hman a ni a; Mizoramin central aṭanga kan hmuh, a ṭul apianga a kan hman theih Vbc 18 vel zet pawh airport chei nan bawk hman a ni. Hetiang hi kan ram dinhmun a nih mek laia Vbc 47 em em airport cheina atana hman a ni hi, ‘hetiang em em lo deuh hian i ti hram ang u,’ kan ti a ni,” a ti bawk.

Tuna Airport cheina hna thawktu hi KR Construction a ni a, ni 21.4.2021 daih khan hna thawh ṭan a lo ni tawh a, hetiang a nih lai hian ni 20.9.2021-ah work order pek chauh a ni a, chumi awmzia chu KR Construction hian work order nei hauh lo leh ‘restricted tender’ hmingpu siin thla 5 vel hna a lo thawk tawh tihna a ni, tih ZPM chuan an tarlang bawk.

