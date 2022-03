Mamit raltlan camp-ah buhfai pe

Mamit district chhunga Myanmar raltlan camp 2 a awm mi 77-te eitur buhfai bag eng emawmawzah chu Mamit DC office aṭangin Inrinni khan pek an ni.

Mamit district chhungah hian Myanmar raltlan camp 2 – Dapchhuah leh Nghalchawm khuaah-te a awm a, Dapchhuah khuaa Myanmar raltlan camp-ah hian mi 34 awm mek in Nghalchawm camp ah mi 43 an awm mek bawk a ni.

Mamit DC office aṭangin buhfai bag 23 pek an ni a, heng buhfai bag te hi Mamit DC office a, district organiser Lalrinchhana chuan raltlan camp awmna khuaahte kal chilhin Khawtlang VC-te nen buhfai hi an pe a ni.

Mamit district chhunga Myanmar raltlan camp sakna tur hian Mamit DC office chuan camp sakna hmanrua silpaulin te an lo pe tawh bawk a ni.

Tun dinhmunah Mamit district ah Myanmar raltlan mi 310 vel an awm mek a, heng zinga 259 te chu identity card siam sak an ni tawh a ni.

