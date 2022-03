Mistiri-ten Lengpui airport chim chhan hna dik loh vang an ti

Mizoram Mistiri Association Gen. Hqrs chuan thuchhuah siamin, ni 10.3.2022a Lengpui Airport chei ṭhat mek slab chim chu pawi an tih thu leh, Inrinni khan MMA Gen. Hqrs hruaituten a hmuna kala a enfiah thu an sawi a, he hnathawh danah hian Mistiri chu thawktu pawimawh tak nimahse, contractor emaw supervisor emawin mawh an phur hle-a an hriat thu sawiin, Rod zawm dan leh cement proportion a dik tawk lova, tui a mamawh ang an pe lova an hriat thu sawiin, chu chuan concrete chakna tam tak a tichhia a, a ban leh beam, slab tlo dan tur angin a tlo dawn lo tih a chianga an hriat thu an sawi a, Terminal Building kawta kawng chhâwng tur an siam mek pawh a structure dik tawk lo hlea an hriat thu an tarlang.

MMA chuan Mizoram chhunga construction hnathawh reng rengah hlep nasat tumna avanga hmanraw hman chhiat leh hna uluk lo tak mistiri hna an thawhtir ṭhin chu pawi an tih thu leh, hetiang hi thleng tawh lo se an duh thu an sawi a, mistiri-te chu an hnathawhna ṭheuhah mahni sa himna, (self protection equipment) ngai pawimawh turin an ngen bawk a ni.

