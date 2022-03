Minister thlavang hauhin FIR thehlût

Social Media-a Ṭanpuia Zahthang intiin Minister Lalruatkima’n ‘Chamdur ram ngawa sanctuary-a mi Sele a kahtir’ tia a puhna chungchangah nimin khan Lalramruata Sailo, Dawrpui Vengthar, Aizawl chuan Mizoram Police Cyber Crime Police Station-ah FIR a thehlut.

Nimina MNF-in thuchhuah an siama FIR an thehluha an thuziah an tarlan dan chuan, Ṭanpuia Zahthang (Lalṭanpuia Zahthang) chuan facebook group-a a comment siamah dik lo takin Minister, Lalruatkima, Aizawl West II bialtu MLA chu Chamdur ram ngawa sanctuary-a mi Sele a kahtir tiin dawtin a puh tih tarlangin, bialtu MLA tihhmingchhiat tuma a puhna hi thudik lo leh dawt ngialngan tak a nih avangin hemi chungchangah hian a rang thei ang bera hma laksak turin an ngen tih an sawi.

FIR thehluttu Lalrem-ruata hi MNF Legal Board-in an ṭawiawm a, MNF Legal Board Secretary David R Lalsawmtluanga chuan, “Kristian ramah politics a nih avanga dawt leh thubelhchiandawllo hmanga social media kaltlanga ram hruaituten beih an tawk ṭhin hi a pawi hle a, thuneituten an phu tawk hremna pe ngei se kan duh hle a ni,” a ti.

