Mipuite hriat tura news puanchhuah hi chiang tak leh ngil tak ni thin se:CM

Chief Minister Zoramthanga chuan mipuite hriat tura news puanchhuah hi chiang tak leh ngil tak ni ṭhin se tiin, I&PR department chu chanchinbu mite nen innghenghnai taka thawkho an nih angin hetiang zawngah hian mawh-phurhna an neih thu a sawi.

Information & Public Relations Department chuan nimin khan an department din champha kum 50-na I&PR Auditorium, Aizawlah an lawm a, he huna khuallian Chief Minister chuan Golden Jubilee plague hawngin, Souvenir a tlangzarh bawk a. Kum 50 tlin chu thil ropui tak a nih thu sawiin, I&PR department chuan hmanlai aṭang tawhin sawrkar leh mipui rawngbawl hna pawimawh tak a thawh ṭhin dan leh, a hunlai mil zela information pekchhuah nan media technology hman ṭangkai a nih dan te a sawi a. Tunlai hunah information a chak tawhin, thu pawimawh puanchhuah dan kawng chi hrang hrang a tam leh awlsam tawh dante a sawi a, Chief Minister chuan a ṭha zawnga mitinin an hman thiam theih nan I&PR chuan mawhphurhna a nei tih a sawi. Chief Minister chuan I&PR Department thawktu indaihlohnate chu a hriatpui thu sawiin, sawrkar sum dinhmun a ziaawm hunah heng harsatnate hi sutkian a nih tur thu a sawi bawk.

He huna khualzahawm, I&PR Minister Lalruatkima chuan I&PR Department chu sawrkar policy hlawh-tling taka a kal theih nana mipui hrilhhriat kawngah te, thuthar pawimawh tak tak puanzarte mai bakah, mipui leh sawrkar kara palai hna thawk, mipui mar dektu, hmasawnna hna tluang taka a kal theih nana mawh-phurhna lian tak nei a nih thu a sawi a. I&PR Department a chak loh chuan sawr-kar pawh a chaklo a ni, a ti a. Minister chuan khawvel pumpui hrilengin a tihbuai avanga thu leng vak belh-chian dawllo a tam laia mipui hnena thu rintlak puan-chhuah kawnga a thawh ṭhatziate a sawi bawk.

I&PR Department Golden Jubilee lawmna inkhawn hi Director Lallianpuii’n kaihruaiin, Department indin chhoh dan leh, rambuai lai aṭanga tun thlenga hna an thawh dante a sawi a ni. He programme-ah hian department-a lo thawk tawh, pension-a chhuak tate hnenah Memento pek a ni a, Joint Director C.Lalnunkima chuan lawmthu sawiin hun a khar a ni.

District Council hunlai aṭang khan Information Officer ruat niin bul ṭan a ni a, Union Territory a nih hnuah office building neiin, kum 1972 khan Information, Public Relations & Tourism (IPR&T) tiin department puitlingah hlankai a ni a, hetih hunlai hian Protocol leh Art & Culture department-te an la awm loh avangin tuna an hnathawhte hi an thawk tel ṭhin a, kum 1980 khan Printing & Stationery Department chu indangin, kum 1987 khan Tourism Department chu he department aṭang hian a indang leh a ni.

Tun dinhmunah Ministerial post 52 awmah post 30 luah a ni a, AVPA (Cameramen/ Protographer, etc.) post 63 ah 38 a ruak a, Group ‘A’ (Officer) post 48 ah 19 luah a ni bawk.

Like this: Like Loading...