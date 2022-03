Serchhip District-ah hri kai 98 hmuh belh

Nimin khan Serchhip District-ah Covid-19 hri kai mi 98 hmuhchhuah belh leh an ni.

CMO Office aṭanga report dawn danin, heng zinga 8-te hi Serchhip khawpui aṭanga hmuhchhuah an ni a, heng bakah hian Thenzawlah 35, Lungchhuanah 24, N.Vanlaiphaiah 15, Khaw-lailungah 5, Chhingchhip leh Hmunzawlah 3 ve ve, Kanghmun South leh Thentlangah 2 ve leh Keiṭumah 1 hmuhchhuah belh leh an ni a, hengte nen hian District-a hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu mi 13,194 an tling tawh a, hetihlai hian nimin khan Serchhip District-ah hri kai enkawlna hmun aṭangin mi 65 chhuahtir an ni a, heti hian District-a hri kai hmuh chhuah zinga enkawl dam tawh zat chu mi 12,914 niin, enkawl dam hi hri kai tawh aṭangin 97.88% a ni a, hri vei enkawl lai mi 247 an la awm a, hri kai boral hi mi 33 an awm tawh a ni.

