Mizo mipuite hi keimahni leh keimahni kan inchhanchhuah a ngai:Lalsawta

Mizoram Pradesh Congress Committee (MPCC) President Lalsawta chuan, “Mizo mipuite hi keimahni leh keimahni kan inchhan-chhuah a ngai a, eng ram mahin min chhanchhuak dawn lo. Kei chuan hi ka tlangaupui a ni,” a ti.

Inrinni tlai dar 3:30 khan Serchhip Bazar tuala vantlang inkhawm buatsaih-ah MPCC President Lal-sawta chuan, “Kan ṭhalaite hian keini puitling tawh te, upa zawkte ai hian ram an vei zawk daih a, dikna pawh an duh zawk. Chu chu Mizo-ram siamṭha tura beiseina ka neih chhan a ni,” a ti.

Lalsawta chuan, “Politics hi a ṭha zawnga kan her dik a ngai a. Burma ram nasa taka an buai chhan te, indona avanga Ukraine buai em em chhan pawh khu Politics vek a ni. Chuvangin, politics-ah hian ka tel ve lo ti ringawt lovin, siamṭhat tumin theihtawp i chhuah ang u, Politics ṭha lo hian kan zavaiin min hrût vek tho a ni. Politics hmangin sawrkar ṭha hi i siam ang u. Chutiang tur chuan mitinte thawhpuiah ka sawm che u a ni,” a ti.

Duhâmna leh mahni hmasialna chu Assembly-ah hial pawh a lang tawh a ni a ti a, kum 1995-a central minister Sukh Ram-a’n a in a sum chheh relh an mansak ṭuma a sawi ‘Ka ta a ni lo’ a tih chûl ang kha keini ramah pawh a thleng mek a ni tiin, Lalsawta chuan, “Ka tâ a ni lo tih chûl ngai khawpa sum ngah nih hi ka tum ve lo,” a ti bawk.

MPCC Vice President Lal Thanzara pawhin thu sawiin, “Lalsawta kaihhruaina hnuaiah hian sawrkar ṭha zawk siam kan tum a. Chief Minister ṭha neih duh apiangte chu Congress lo thlawp leh hram turin ka ngen che u a ni. Nasa taka danglam hi kan tum a. Congress Party-in Mizoram tana hmasawnna nasa tak a lo thlen tawh ṭhinte aia nasa zawk thlentir hi kan tum a ni,” a ti.

MPCC Treasurer Zodintluanga pawhin, “MNF sawrkarna hnuaiah chuan Mizoram Budget hian loneitute hnen a thleng phak lo a, MNF sawrkar kum 4 chhung hian loneituten engmah an la dawng lo a, Kamrula te, Abu Majumdar-a te hnen a thleng daih. SEDP hnuaiah Bekang leh Telhawng hmanga intodelh-tir min tum a, hma an la mek. Chutih laiin Assembly zawhnaah SEDP hnuaia ṭanpuina pek turah trade thlanfel a la nih loh thu an sawi leh lawi si. SEDP hi eng ber hi nge tih pawh hriatthiam har tak a ni ta. Kum 4 chhunga SEDP sem dan tur engmah ruahmanna a la awm lo hi Mizoram mipuite zah lohna dik tak a ni,” a ti.

Congress-in Mizoram chhim lam tlawh a ‘Chhim hrut fehchhuah’ hun a hman chu zawhfel a ni a, Inrinni zingah Hnahthial Bazarah vantlang inkhawm buatsaih a ni a, Hnahthial leh Serchhip inkar khuate tlawh zelin, Inrinni khan vantlang inkhawm Serchhip-ah neiin an fehchhuah an zo a ni.

Serchhip Bazar tuala Vantlang inkhawm neih, Lalramnghaka Kawlni, president, Serchhip Block Congress Committee kaihhruaiah hian MPCC President hian Indian Super League (Football) champion team-a tel, Hyderabad FC player Mark Zothanpuia S/o S.Vanlalchhunga hnen-ah Serchhip Block Congress Committee chawimawina siam thuziak leh tangkafai a hlan nghal a ni.

