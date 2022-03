Lungleiah Observation Home leh One Stop Centre hawng

Ministry of Women and Child Development kaltlanga ruahman, Lunglei Observation Home & Lunglei Special Home leh Serkawn-a One Stop Centre-te chu Social Welfare Minister Dr K. Beichhua chuan nimin khan a hawng.

Dr K. Beichhua chuan Social Welfare & Tribal Affairs leh Women & Child Development ten nausen, nu leh naupangte, thalaite, pianphunga rualbanlote, kum upa zawkte leh tribal-te hamthatna leh hmasawnna turin theihtawp an chhuah mek zela, thawktute an hna a an inpekna leh an thawhrimna a chhuanawm takzet a ni, a ti a. Mizoram chuan program hrang hrangah ram pum huap lawm-man te dawngin Poshan Abhiyaan hnuaiah India ram puma tiṭha ber a nih bakah Champhai District chu ram pumah District tiṭha ber niin, Thing-dawl Block chu ram puma Block tiṭha ber lawmman an dawng hial a ti a, Nu naupai leh naupawm te tana sawrkar laipui program Pradhan Mantri Matri Vandana Yojana (PMMVY) hnuaiah Serchhip District chu 2018-19 leh 2019-20 khan India ram pumah Best Performing District lawmman an dawng hial a ni, a ti a, hun reilote ah tar pension-te pawh an account a thun sak Direct Benefit Transfer (DBT) a kalpui tum a nih thu a sawi.

Lunglei Observation Home leh Lunglei Special Home hi Women and Child Development, Social Welfare Department, enkawl niin, naupang 50 (mipa 40 leh hmeichhia 10) lenna tura ruahman a ni a, Observation Home-ah hian naupang dan nena inrem lo te dah lailawk thin niin thla ruk chhung ngeiin an chung thu hi rel fel tur a ni a. Observation Home a an awm chhung hian JJB chuan naupang awmzel dan tur chu a rel fel hman tur a ni. Observation Home aṭanga mahni in emaw chenna a la let remlo te chu Special Home-ah hian an awm chhunzawm ṭhin a ni.

Nimin veka hawn One Stop Centre, Serkawn hi Baptist Church of Mizoram (BCM) leh Social Welfare Department te tangkawp hmalakna niin a sakna hmun hi BCM-in ram a hman hawhtir a ni.

