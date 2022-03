Serchhip Thalai Pawlin FIR an thehlut

Nimin tlai khan Serchhip Ṭhalai Pawl (SṬP) chuan Serchhip Field Venga awm, Serchhip Auditorium an tlawh a, Serchhip Auditorium leh a chhunga bung-raw hrang hrangte chu mi tu tih hriat lohte’n nasa taka an suasam avangin, hemi kawnga mawhphurtute zawng chhuak turin nimin tlai vek khan Serchhip Police Station-ah FIR an theh lut nghal.

SṬP chuan nimin tlaia Auditorium an tlawh hnua thuchhuah an siamah, cheng nuai 2,126.01 senga sak Serchhip Auditorium hi ni 23 June, 2017 khan hawn a ni a, hawn a nih aṭangin enkawltu mumal dah a ni lo a ni. Hetihlai hian DUDO leh Serchhip Field Veng YMA-te chuan phalna nei lote an luh theih lohna turin a gate-pui chu tala-in an kalh a, amaherawhchu, hmun dang aṭanga a luh theihna a tamin, mi tu tih hriat lohte an lo lût a, heng mite hian Auditorium-a darthlalangte tikehin, a chhunga ṭhutna (chair)-te an zai chhia a, bungraw dang ṭhenkhat tichhiain rûk bote pawh an nei niin SṬP chuan an hria a, a chhungah bawlhhlawh a tamin, ruihhlo tihna hnuhma tam tak hmuh tur a awm bawk tih an sawi a, SṬP chuan hetianga Auditorium sawisak a ni hi a rilru natthlak an tih thu sawiin, a tichhetute zawng chhuak a, hremna pek an nih theihna turin nimin tlai khan Serchhip Police Station-ah FIR an theh lut ta a ni.

Hei bakah hian, Auditorium hi a sak a ṭhat tawk loh avangin a chung aṭanga ruahtui farin ceiling pawh nasa takin a tichhe tawh a, a bangte pawh a khi a, Serchhip Auditorium-a hmanraw ṭhenkhat dahte chu hmantlak mumal lohte pawh a awm a, hetihlaia a ṭha sa pawh tihchhiat belh a nih avang hian Auditorium hi a tlabal nasa tawh hle a; mipui punkhawmna atana hman theih leh tura thuam ṭha tur chuan cheng tam tak sen a ngaih phah dawn tih an sawi.

SṬP chuan hetianga sum tam tak sênna Auditorium hman hleih theih loha a tlakbal takna chhan hi a enkawltu mumal an awm loh vang niin a lang tih an sawi a, Serchhipa hmun ṭha lai taka cheng tam tak senga sak, Auditorium hi mipuite’n ṭangkai zawka an chhawr zel theihna turin, tuna a chhiatna hrang hrang hi sawrkarin thawm ṭha a, a enkawltu mumal dah ni se a duh tak zet tih an sawi a, a hranpaa a enkawltu tur chhawr theih a nih loh pawhin, YMA emaw, VC emaw, pawl emaw, mimal emaw kuta dah turin an duh thu an sawi.

