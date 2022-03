Mizoram sawrkarin case pakhat CBI chhui phalna pe

Mizoram Lokayukta din a nih aṭangin CBI chhuitir turin case pathumah order chhuah a ni tawh a, he’ng zingah hian Mizoram sawrkarin case pakhat CBI chhui phalna a pek laiin, case pahnih erawh chhui phalna a pe lo thung.

Assembly budget session neih mekah ZLP group leader Lalduhoma zawhna ziaka Vigilance department changtu Chief Minister Zoramthanga chhan danin, Aviation Wing, GAD-a sum tihchingpenna chungchang (MLC-3/2019), Lawngtlai By-pass road siamna tura sum hman dik loh chungchang (MLC-19/2020) leh Mizoram Rural Bank, Serchhip Branch-a sum eirukna chungchang (MLC-31/2021) te CBI chhuitir tura order chhuah a ni.

Vigilance department changtu chief minister Zoramthanga’n CBI hnena chhui phalna a pek loh chhan a tar lan danin, ACB Mizoram-in Preliminary Enquiry rintlak takin a kalpui a. report-a theh luhah sorkar pawisa tih tham fe khawih chingpen a nih thu chiang taka tar lan a ni a, investigation puitling ti chhunzawm tura Lokayukta-in thutlukna a siam hian a nemnghet bawk.

Hetihlai hian, India ram pum Covid-19 pandemic-in a tihbuai mek avangin hnuchhuina a tiṭhuanawp viau tura ngaih a ni a, thudik hai chhuah a timuang viau dawna hriat a nih avangin CBI chhui rem tih a ni ta lo a. Chubakah, ACB hi full investigation ti tura a rintlak tho vang tiin a tarlang.

Case pakhat zawkah hian ACB, Mizoram Preliminary Enquiry Report aṭangin sawrkar tan sum bo hmuh tur a awm lo a, he’ng pawisa te hi sawrkar account-ah a interest nen thlap deposit a ni a. Thil tisual a puh hian pawisaa hlawkna hemi sum chevelah hian a nei lo a. General Financial Rules 2017/Central Treasury Rules a pal zutna erawh state sorkar in action a lak zui theih a ni. Covid-19 pandemic-in ram pum a tihbuai na te hian hnu chhui a tikhawtlai thei bawka tiin state ACB chhui tir an ni ta tih a tar lang bawk.

