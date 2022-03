India rama hmeichhe 75 thlan chhuah zinga tel pha Laldinngheti hnenah chawimawina hlân

Nimin chawhma khan International Women’s Day pualin India rama tribal hmeichhiate dinhmun chawikan kawnga thawhhlawk zual ‘Women Achiever’ mi 75 thlanchhuah zinga telpha Laldinngheti, Champhai Bethel Veng hnenah chawimawina thuziak cheimawi hlan a ni.

Chawimawina hi Sawrkar laipui Ministry of Tribal Affairs hnuaia Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India (TRIFED) bultum a ni a, India ramin zalenna a neih kum 75 na cham lawmna hnuaia buatsaih niin, chawimawina thuziak hi Sawrkar aiawhin C. Vanlalhruaia, Cooperative Audit Officer (CAO) Champhai chuan Laldinngheti kutah a hlan a ni.

Chawimawina a dawn theih nana a hnathawh leh hmalakna hrang hrangte tarlan a nih dan chuan Laldinngheti hian Pradhan Mantri Van Dhan Yojana (PMVDY) hnuaia Self Help Group 30 siamna kawngah tha a thawh hlawk hle a. Heng zinga Self Help Group 15, member 300 awmna Bethel Van Dhan Vikas Kendra (VDVKC) hi ama kaihhruaina hnuaia kalpui mek niin, a hmalakna kaltlanga din SHG 15 dangte hi Zion Veng Van Dhan Vikas Kendra hnuaia awm an ni. PMVDY hnuaiah tun thlengin hmunphiah tel 6,541 an lakhawm tling tawh a, SHG-ten inhlawh nan an zuarchhuak dawn a ni. SHG member-te zingah Pradhan Mantri Van Dhan Yojana awmzia leh kalphungte hrilhhriat kawngah theihtawp a chhuah thin bawk.

