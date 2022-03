MNF-in ‘Mizo National Day’ hmang

Nimin, March ni 1 kha MNF-in India ram aṭanga zalenna a puan ni “Mizo National Day” a ni a, MNF Serchhip East Block chuan New Serchhip YMA Hall-ah Mizo National Day hmanna leh Political Training hun an hmang a, MNF Vice President Vanlal-zawma’n he hun hi a rawn hmanpui a ni.

Vanlalzawma chuan thusawiin, “Kan hotute rem-ruatnain helai bialah hian bye election-ah khan ka lo ding a. Kan tlin leh tlin loh chu thuhran daih a ni. Theihtawp in lo chhuahnaah kan chhungkua kan lawm takzet a ni. Phunna tur leh vuina tur ka hre lo. Ṭha-hnemngai taka kan thawh-honaah khan lawmthu ka sawi a. Chutih rualin, kum 20 chuang Congress hotupain a ṭhut a, Chief Minister thau sawk pha renga awm si kha, kum hnih lekah Serchhip khaw pa Congress-in an dintir a, chu chu phatsanin ZPM an vote thei kha a mak a, a chhan lian ber chu Congress-ho lelohzia tilang chiangtu a ni,” a ti.

Vanlalzawma chuan kum 60 tling tawh MNF chu a lian tawlh tawh a, Pathian hruai party a nih avangin a ral dawn lo tih sawiin, MNF danglamna chu party dangte neih ve loh hun serh bik ni an ngah a ni tiin, hei hian MNF a ral ve thei dawn lo tih tilangtu pawimawh a ni a ti a, chauh ni awm mahse, heng nite hian a tivul leh ṭhin dawn a ni, a ti bawk.

He hun hi C.Vanlal-siamthara, President MNF ‘E’ Block, Serchhip-in a kaihruai a, Vanlalzawma hi MNF Gen.Hqrs. aṭangin Ngurzamlova, Gen. Secretary leh hruaitu dangten an ṭawiawm a ni.

