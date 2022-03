NE-a Technology institute tha ber ni turin NIT Mizoram chhuah tum

National Institute of Technology (NIT) Mizoram Director, Prof S. Sundar chuan nimin khan Governor Hari Babu Kambhampati chu Raj Bhavan-ah a kâwm a, Prof S.Sundar hi mithiam tak niin, March ni 2 khan Director, NIT Mizoram atan ruat a ni a, hemi hma hian Department of Mathematics, Indian Institute of Technology (IIT) Madras-ah Head of Department mawhphurhna a chelh a ni.

Governor chuan NIT Mizoram dinhmun leh hmachhawp hrang hrangte Director thar hi a zawt a, NIT Mizoram Campus chhungah zirna in leh hmunhma sak hna ṭan a nih thuai theihna turin NIT hotute chu ṭan la tur leh a theihna zâwnah chuan lo ṭan ve a tum thu te pawh a sawi a ni.

Governor chuan tun dinhmunah NIT Mizoramah zirtirtu thawklai chu sanctioned post awm zat aṭanga chhûtin 50% vel chauh a la ni chu ṭanlak a ngaih thu a sawi a, zirtirtu lakluh belh kawngah Director thar chu ṭang turin a fuih a ni. Governor chuan India rama Technology Institute ṭha ber zinga mi NIT Mizoramin kan nei chu kan vannei hle a ni tih a sawi a, he zirna hmuna Mizoram chhunga chêngte tan bika seat hauh sak chu All India Entrance Exam kaltlang hnawhkhah tur a nih avangin kan zirlaite pawhin hei hi an hriat a, an ṭan viau a ngai a ti a, he zirna in ṭha tak aṭang hian Mizo ṭhalai engineer ṭha tak leh entrepre-neur tam tak an rawn inzir chhuak ngei dawn a ni a ti.

NIT Director thar chuan NIT Mizoram chu India hmarchhaka Technology Institute ṭha ber pawl ni tur leh India ram hmun tin aṭanga zirlaite pan chak ni turin a theihtawp chhuah a tum tih a sawi a, a lo thawh tawhna ṭhin, IIT Madras nena thawhhona thuthlung pawh ziahfel thuai an inbeisei thu a sawi. Zirlai tam zawk an neih theih nan zirtirtu lakluh belh turin hma lak tum a ni a ti a, NIT Mizoram Campus chhungah building sak a nih thuai theih nan sawrkar puihna an mamawh tih sawiin, tunah hian Environmental Clearance la nghah mek a ni a ti.

NIT Mizoram hi kum 2010 khan din a ni a, tunah hian B.Tech, M.Tech leh PhD Degree zirna kalpui mek niin, zirtirtu 75 awm turah 38 an awm mek a, zirlai 190 bawr vel session khat chhungin an awm ṭhin a ni.

